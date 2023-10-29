وفاة بروفيسور جراحة العظام علي الصكلول بحادث سيارة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

توفي استشاري أول جراحة العظام والمفاصل في سرت البروفيسور علي محمد الصكلول القذافي، اليوم الأحد، إثر حادث سيارة تعرض له، أمس السبت.

وأكدت مصادر في إدارة الخدمات الطبية بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت لـ«بوابة الوسط» وفاة الصكلول، إذ جرى إدخاله عناية المستشفى الذى يعمل فيه فور وقوع الحادث. لكن الأطباء قرروا نقله إلى طرابلس، لخطورة الحالة.

ونقل الصكلول الذي يتجاوز عمره السبعين عامًا، بواسطة الإسعاف الطائر إلى طرابلس، وجرى إجراء عملية للحجاب الحاجز له بعد أن تبين إصابته بكسور متعددة، منها في الحوض، قبل أن يتوفى فجر اليوم.

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وسيجرى دفن الصكلول في مكان إقامته بسرت، فيما يشار إلى أنه من خريجي العام 1974.