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داخل العدد 414: تراجع أولويات ليبيا.. وغزة تتصدر الاهتمام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 07:40 مساء
داخل العدد 414: تراجع أولويات ليبيا.. وغزة تتصدر الاهتمام
الصفحة الأولى من العدد «414» من جريدة «الوسط»، الخميس 26 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)
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صدر العدد 414 من جريدة «الوسط» اليوم الخميس، وفي صدر الصفحة الأولى تقرير موسع يرصد تطورات المشهد السياسي الليبي في الداخل والخارج، وتفاعل الليبيين مع تفجر الأوضاع في غزة.

التقرير الرئيسي جاء تحت عنوان «بين توابع تقرير ديوان المحاسبة وتطورات الوضع في غزة.. تراجع الأولويات في الملف الليبي»، ويتحدث عن تجاوزات في الإنفاق العمومي بالمؤسسات السيادية أضيفت إلى تقارير الجهات الرقابية في ليبيا. أيضًا يربط التقرير اعتماد البلاد الأساسي على مداخيل الطاقة وإعلان مجلس النواب قطع النفط والغاز عن الدول الداعمة لـ«إسرائيل» ومطالبته بمغادرة سفرائها ليبيا فورًا.

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لغز الطائرات العسكرية إلى دول الساحل.. وتساؤلات حول الدور الليبي ـ الروسي
ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما بعنوان «لغز الطائرات العسكرية.. وتساؤلات حول الدور الليبي ـ الروسي».

وإلى الصفحة الرابعة ونقرأ فيها ملفًا من موضوعين عن تداعيات فيضانات درنة وما حولها، جاء الأول بعنوان «حطام دانيال 25 مليون طن.. تداعيات الطوفان مستمرة.. وغانيون: 156 ألف شخص تلقوا مساعدات».

وفي الصفحة نفسها نقرأ موضوعًا عنوانه «بعد نزوح 16 ألف طفل.. «يونيسف»: تأهيل مدارس البيضاء وشحات لإعادة طلاب درنة».

هل يجري تدويل «استهداف البرغثي ورفاقه؟»
ونقرأ في صدر الصفحة الخامسة موضوعًا عنوانه «تشكيك في رواية وفاة نجله وعدد من أنصاره .. هل يجري تدويل استهداف البرغثي ورفاقه؟».

أيضًا نطالع في الصفحة نفسها تقريرًا عنوانه «محاولة لمنح عائلات الضحايا حق متابعة محاكمة أبوعجيلة.. ملف لوكربي يعود للواجهة من زاوية قضائية».

العدوان الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين «يكشف عورات الغرب»
ومن الشأن الليبي إلى الشأن العربي والدولي ونطالع في الصفحتين السادسة والسابعة تفاصيل ملف العدوان «الصهيوني الوحشي المستمر» على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة. وجاء الملف تحت عناوين عدة منها عنوان «عملية برية ستكون مكلفة لتل أبيب وواشنطن.. ووحشية الاحتلال تواصل حصد أرواح الأبرياء».

- للاطلاع على العدد 414 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

تراجع إنتاج النفط الليبي لصالح نيجيريا
وفي الاقتصاد نتابع في الصفحة الثامنة موضوعات منها موضوع بعنوان «ديوان المحاسبة: المرتبات قفزت من 33 مليار دينار إلى 50.7 مليار دينار خلال 2022»

ونطالع في الصفحة التاسعة موضوعات منها تقرير عنوانه «إنتاج النفط الليبي يتراجع لصالح نيجيريا».

الممثل الفلسطيني أحمد طوباسي: المسرح فعل مقاومة قوي
وإلى صفحة الثقافة ونقرأ فيها موضوعات منها موضوع بعنوان «دار كريسته تستضيف دواية بنسختها الثامن,, بانوراما الحروفية.. جسر أجيال في المدينة القديمة».

ومن الثقافة إلى الفن والصفحة الثالثة عشرة نطالع موضوعات منها تقرير عنوانه «العدوان الإسرائيلي أرجأ عرض مسرحيته في باريس ..الممثل الفلسطيني طوباسي: المسرح فعل مقاومة قوي».

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21 فريقًا تنتظر ساعة الصفر لانطلاق «دورينا»
ومن الفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة موضوعات منها موضوع بعنوان «21 فريقًا تنتظر ساعة الصفر لانطلاق الدوري الممتاز».
ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة تقرير بعنوان «14 مدربًا للمنتخب الوطني خلال 10 سنوات والحصيلة صفر».

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