تقرير المحاسبة: 20 مليون دينار رواتب «خارجية الدبيبة» خلال ديسمبر 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أكد تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2022 تضخم رواتب شهر ديسمبر لسنة 2022 لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حيث بلغت قيمة الحوالة 20 مليونا و4 آلاف و753 دينارا ليبيا.

وأشار الديوان في تقريره الصادر اليوم الأربعاء إلى عدم تقيد الوزارة بصرف الرواتب وفقا لما ورد من وزارة المالية، حيث تبين صرف رواتب أعلى مما يرد من وزارة المالية لـ52 موظفا، بقيمة 377 ألفا و961 دينارا، في حين أن المبالغ الواردة من وزارة المالية نحو 284 ألفا و816 دينارا، وذلك بعد اختبار عينة عن الأشهر الستة من السنة المالية 2022م.

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ولفت التقرير إلى قيام وزارة الخارجية بسداد رواتب بعض الموظفين دون ورود المخصصات المالية من وزارة المالية بالمخالفة، فضلا عن صرف راتب لموظف محلي بالسفارة الليبية في مالطا لمدة خمسة أشهر على الرغم من أن المعني استقال من العمل بالسفارة في وقت سابق.