أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار بالسوق الموازية (الأحد 22 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الأحد عند 5.41 دينار، وهو السعر ذاته المسجل في ختام تعاملات أمس السبت.

كما ظل سعر صرف اليورو عند 5.66 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.50 دينار، وذلك حسب تجار وصفحات معنية بالسوق الموازية على مواقع التواصل.

ولم تشهد الليرة التركية تغييرا، إذ استقرت عند 0.19 دينار، والدينار التونسي عند 1.68 دينار ليبي، وهي الأسعار نفسها المسجلة أمس.

- الدولار يسجل 4.89 دينار في السوق الرسمية (الأحد 22 أكتوبر 2023)

وفي السوق الرسمية، أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد أن متوسط سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية سجل 4.89 دينار (4.91 دينار للبيع، و4.88 دينار للشراء).