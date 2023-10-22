الدولار يسجل 4.89 دينار في السوق الرسمية (الأحد 22 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن متوسط سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في بداية تعاملات الأسبوع سجل 4.89 دينار ( 4.91 دينار للبيع، و4.88 دينار للشراء).

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.16 دينار، والجنيه الإسترليني 5.94 دينار، والفرنك السويسري 5.45 دينار، والليرة التركية 0.17 دينار وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي اليوم الأحد.

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وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي 1.33 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي.