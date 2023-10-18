ورشة عمل في طرابلس حول الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت الهيئة العامة للمعلومات في ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأربعاء بمقره بالعاصمة طرابلس حول الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

وتخلل الورشة جلسة حوارية تحت شعار «رؤية طموحة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي»، ترأسها رئيس الهيئة العامة للمعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي عبدالباسط للباعور، وفق ما نشرته الهيئة العامة للمعلومات عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وناقش المشاركون في الجلسة الحوارية منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحور الرقمي، ومحاورها، والمبادرات والمشاريع المطروحة في هذا الشأن، ومبادرات البنية الرقمية الأساسية، ومبادرات الحكومة الرقمية، ومبادرات الاقتصاد الرقمي، ومبادرات المجتمع الرقمي، وإعداد نموذج استرشادي يعمم على القطاعات كل حسب خصوصيته.

وحضر فعاليات الورشة والجلسة الحوارية مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي والدكتور الحرمين محمد وخبراء اللجنة ومديرو ومندوبو مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية وجمع من المسؤولين والمختصين وممثلون عن عدد من المؤسسات الحكومية.