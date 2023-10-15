حكومة الدبيبة تناقش أولوية تأهيل محطات الصرف الصحي في خطة التنمية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مقترح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بشأن تقديم البرنامج الوطني لتأهيل محطات الصرف الصحي، وإعطائه الأولوية في خطة التنمية للعام 2023، وتحديد الأولويات على مستوى البلديات كافة، وضرورة صيانة وتطوير محطتي الصرف الصحي بسبها وأجدابيا اللتين استُكملت إجراءاتهما التعاقدية والفنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية الأساسية، مع رئيسي مجلسي إدارة كل من شركة الكهرباء محمد المشاي، وشركة المياه والصرف الصحي رفيق بولسين، ومديري أجهزة تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، ومشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس محمد إسماعيل.

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وخصص الاجتماع لمتابعة استئناف العمل بمشروع تركيب محطة غرب طرابلس البخارية المُنفذ من شركة هونداي، والمتوقف منذ عام 2010 بقدرة إنتاجية تبلغ 1400 ميجاوات.

وأكد المشاي عودة الشركة المنفذة، وتسوية الأوضاع المالية للمشروع، والاتفاق على مجال العمل، وتسلّم الوحدات جزئيًا ودخولها على الشبكة العامة، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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من جانبه أكد مدير جهاز مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج سير العمل بمشروع الطريق الدائري الثالث بعد معالجة العوائق الفنية والمالية كافة، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج في هذه المرحلة إلى تنسيق الجهود مع شركتي الكهرباء والمياه.

وأضاف البيان أن الاجتماع تابع خطة شركة المياه والصرف الصحي، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، والوقوف على الصعوبات التي تواجه عملها.

وقدم مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش موقفًا عن سير العمل بصيانة وتطوير الطريق الساحلي تاورغاء – رأس اجدير، وضرورة تعاون شركتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي لمعالجة هذه العوائق وضمان سير العمل بالمشروع.