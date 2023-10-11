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المشاي يدعو «هونداي الكورية» إلى استئناف أعمالها في محطة كهرباء غرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 08:30 مساء
المشاي يدعو «هونداي الكورية» إلى استئناف أعمالها في محطة كهرباء غرب طرابلس
رئيس الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي خلال لقائه ممثل شركة «هونداي الكورية»، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)
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طالب رئيس الشركة العامة للكهرباء، محمد المشاي، شركة «هونداي» الكورية باستئناف أعمالها في مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية، بقدرة إنتاجية تصل لـ1400 ميجاوات.

جاء ذلك خلال لقاء عقد ظهر اليوم الأربعاء في مقر الشركة مع الممثل عن شركة «هونداي»، ومدير مشروع إنشاء المحطة البخارية بغرب طرابلس، رفقة مديري الإدارات المعنية بالشركة، حيث تناول الاجتماع أهمية استئناف المشروع وفق جدول زمني محدد، بحسب بيان عبر صفحة الشركة على «فيسبوك».

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وأكد المشاي ضرورة البدء العاجل في استكمال تنفيذ المشروع، مشددا على أن شركة الكهرباء تعيش مرحلة مستقرة في إنتاج الكهرباء، وتسعى دائما لتنفيذ خططها الإستراتيجية الموضوعة بعناية، للارتقاء بأدائها، والرفع من قدرة نتائجها بشكل مدروس.

بدوره، أكد ممثل الشركة الكورية التزامهم بتنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد تحت إشراف الشركة العامة للكهرباء، مشيداً بالجهود التي قامت بها الشركة أخيرا في تطوير الشبكة وإصلاح أعطالها، للحفاظ على استقرارها.

رئيس الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي خلال لقائه ممثل شركة «هونداي الكورية»، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)
رئيس الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي خلال لقائه ممثل شركة «هونداي الكورية»، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)
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