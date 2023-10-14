بالصور.. السايح يتفقد مقر الهيئة العليا للانتخابات التركية

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفد من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة عماد السايح، الخميس الماضي، الهيئة العليا للانتخابات التركية.

وأعرب السايح عن تقديره لهيئة الانتخابات التركية، ودعوتهم الموجهة إلى المفوضية، للاطلاع على تجربة الانتخابات التركية، وترسيخ قيم التعاون وتبادل الخبرة في مجال إدارة الانتخابات، وفق بيان صحفي صادر عن المفوضية اليوم السبت.

وقال رئيس المفوضية: «نحن مقبلون على إجراء انتخابات مهمة ومفصلية بالنسبة للمستقبل السياسي في ليبيا، ونعول على أن هذه الانتخابات القادمة ستقود بلادنا إلى الاستقرار». وأضاف: «باعتبارنا الإدارة المختصة بتنفيذ الانتخابات في ليبيا، كنا حريصين على تتبع سير الانتخابات في تركيا، وكل التفاصيل الفنية المتعلقة بها، ولا شك أن نجاح هذه المؤسسة أسهم في قبول كل الأطراف السياسية في تركيا نتائج الانتخابات، مما يؤكد أنه لا مجال للتداول السلمي على السلطة إلا من خلال صناديق الاقتراع».

من جهته، عبر رئيس الهيئة التركية أحمد ينر عن تمنياته بنجاح الانتخابات القادمة في ليبيا، مثمنا جهود المفوضية في الإيفاء بمهامها. وتجول السايح والوفد المرافق له، صحبة رئيس وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات التركية، في مقرها، واطلعوا على تجهيزاتها التكنولوجية في مجال إدارة الانتخابات.

عروض توضيحية عن الانتخابات التركية

وخلال زيارة السايح، جرى تقديم عروض توضيحية شارك فيها مسؤولو الهيئة التركية، تضمنت التعريف بهيكليتها المؤسسية، والتشريعات المنظمة لها، والنظم والإجراءات الفنية التي أديرت بها العملية الانتخابية في تركيا.

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والأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخاب تسلُّم قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب في جلسته الأربعاء الماضي، معربة عن تطلعها إلى «توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية، وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها».

في السياق نفسه، قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إنه أجرى مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «قراءة شاملة للقوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة المشتركة «6+6»، وأقرها مجلس النواب أخيرا، ومناقشة مدى قابليتها للتطبيق».

لقطة تذكارية على هامش زيارة السايح للهيئة العليا للانتخابات التركية، 12 أكتوبر 2023. (المفوضية الوطنية للانتخابات)

السايح خلال زيارة للهيئة العليا للانتخابات التركية، 12 أكتوبر 2023. (المفوضية الوطنية للانتخابات)