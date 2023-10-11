وفد من مفوضية الانتخابات برئاسة السايح يصل إسطنبول

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

وصل وفد من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، برئاسة عماد السايح، اليوم الأربعاء، إلى مدينة إسطنبول التركية في زيارة عمل، تستغرق يومين.

وقال عضو مجلس إدارة المفوضية أبوبكر مردة لـ«بوابة الوسط» إن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة هيئة الانتخابات التركية، وتهدف إلى الاطلاع على تجربتها في مجال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية، إلى جانب التعريف بالمفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا.

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وأضاف مردة أن الوفد يضم رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وأعضاء المجلس. كذلك مديرو إدارات في الإدارة العامة للمفوضية مثل إدارة العمليات وتسجيل الناخبين وإدارة التوعية، بالإضافة إلى عدد من مديري المكاتب الانتخابية.

وأصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قبل يومين، بيانا صحفيا أكدت فيه جاهزيتها الفنية لتنظيم الانتخابات، وذلك بعد تسلمها قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، بعد إحالتهما إليها من مجلس النواب.