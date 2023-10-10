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الدبيبة يؤكد لعباس تضامن ليبيا مع القضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 08:10 مساء
الدبيبة يؤكد لعباس تضامن ليبيا مع القضية الفلسطينية
صورة مركبة: رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أرشيفية: الإنترنت)
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أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدًا دعم ليبيا للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.

ونقل بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن الرئيس الفلسطيني تعبيره عن الشكر للتضامن الليبي، شعبًا وحكومةً، مع الشعب الفلسطيني.

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«وفا»: الدبيبة وعباس أكدا أهمية تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن لقاء الدبيبة وعباس بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وضرورة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وأكدا أهمية تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة وتأمين إمدادات المياه والكهرباء والمواد الأساسية. كما جرى التأكيد على وجوب إنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

والسبت الماضي دعا الدبيبة المجتمع الدولي إلى إيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي السافرة، ووضع حد لها، وإنهاء هذا الصراع الدامي. كما دان مجلس النواب ما وصفه بـ«الصمت العربي والدولي» تجاه دعم القضية الفلسطينية. وبدوره طالب المجلس الأعلى للدولة بـ«تدخل عاجل» لوقف هذه الجرائم والانتهاكات السافرة والمتكررة، والعمل على إنهاء الاحتلال، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

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