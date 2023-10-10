ضبط مطلوب في واقعة تهديد أمه بالقتل بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي، اليوم الثلاثاء، متهما مطلوبا لدى مركز شرطة الحي الصناعي في واقعة تهديد والدته بالقتل بواسطة بندقية صيد «مقرون»، وإساءة معاملة أفراد أسرته.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بتهديد والدته وباقي أفراد أسرته بالقتل وشرائه بندقية صيد لتنفيذ تهديده، وفق بيان مقتضب صادر عن مديرية أمن طرابلس.

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كما أفاد المطلوب بمقاومته دورية الشرطة المكلفة القبض عليه، فيما تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى مركز شرطة الحي الصناعي.