الدبيبة: سندعم برامج الصحة النفسية لأهالي درنة والمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بدعم برامج الصحة النفسية لأهالي درنة والمناطق المنكوبة.

جاء ذلك في كلمته بانطلاق المؤتمر الثاني للصحة النفسية والعلاج النفسي بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، حسب بث مباشر لصفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

وقال الدبيبة: «بلادنا شهدت حروبا وظروفا صعبة، والحكومات المتعاقبة لم تهتم بمسار الدعم النفسي، ولم يكن هناك توجيه حكومي وإرادة سياسية صادقة لدعم هذا التوجه»، معقبا: «لا مجال لإهمال صحة السكان» النفسية.

دعم خدمات العلاج النفسي

ووعد بدعم البرامج الأكاديمية في مجالات الطب النفسي بالجامعات، وتنظيم القطاع الخاص الذي يقدم خدمات العلاج النفسي والعقلي سواء للمتضررين جراء العاصفة «دانيال» أو الحروب.

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وتابع: «سنؤسس عملا منظما يُعنى بالخدمات النفسية في بلادنا»، موجها حديثه إلى المشاركين في المؤتمر «سنسخر كل الإمكانات لإنجاح عملكم، ولجنة الدعم النفسي ستنفذ توصياتكم».