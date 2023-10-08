بالصور.. افتتاح عيادة دعم نفسي لمتضرري «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عيادة «ياسمين درنة» للصحة النفسية بقرية المغرب العربي «الريقاتة» في العاصمة طرابلس، لتقديم الدعم النفسي والمجتمعي للأسر التي تضررت من الفيضانات التي خلفتها العاصفة «دانيال».

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العيادة ستقدم خدمات إجراء المسح الصحي النفسي والكشف الطبي، ومعالجة الحالات عن طريق أطباء واختصاصيي الطب النفسي والمعالجين النفسيين التابعين لمستشفى الرازي.

- اللافي يؤكد ضرورة إنشاء صندوق إعمار للمناطق المتضررة من «دانيال» بعيدا عن التجاذبات السياسية

- «ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا

- تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة

- حماد يدعو جميع الأطراف والمؤسسات السيادية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إعمار درنة

حضر الافتتاح وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات رئيس لجنة الدعم النفسي والاجتماعي القطاعية د. سعدالدين عبدالوكيل، ووكيل وزارة الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

الإشراف من مستشفى الرازي للصحة النفسية

ويتولى مستشفى الرازي للصحة النفسية الإشراف الفني على العيادة بالتنسيق مع إدارة الخدمات الصحية في حي الأندلس، وبرعاية الطوارئ الصحية في ديوان الوزارة.

بينما أشرفت لجنة إدارة الأزمة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على إرسال العديد من فرق الدعم النفسي والاجتماعي التابعة لمستشفى الرازي، ومؤسسة الرعاية الصحية، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ووحدة الإرشاد النفسي بإدارة الطوارئ الصحية، لتفعيل عيادات الصحة النفسية للمتضررين من الفيضانات في المناطق الشرقية.