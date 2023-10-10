«التعليم»: مناقشات مع «يونسكو» لإعادة التعاون في الثقافة والبحث العلمي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وصول وفد بعثة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» إلى مطار معيتيقة الدولي مساء أمس الإثنين؛ لبحث عودة التعاون في مجالات عدة منها الثقافة والبحث العلمي.

واستقبل الوزير موسى المقريف الوفد الذي يضم مدير مكتب «يونسكو» الإقليمي لدول المغرب العربي إريك فالت، ومستشار الاتصالات والمعلومات بالمكتب مينغ كوك ليم، ورئيس برنامج التعليم في المكتب هيلين غيول، ورئيس وحدة بمركز التراث العالمي في المنظمة مي الشاعر.

- وفد أممي يتفقد المواقع الأثرية المتضررة من الفيضان في ليبيا

وستعقد المناقشات، التي سيحضرها وزراء ومسؤولون وخبراء، في فندق باب البحر بالعاصمة طرابلس، وستتناول استئناف التعاون أيضا في مجالات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتراث والآثار والعلوم والاتصالات والمعلومات.