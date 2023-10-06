ضبط مالك مصنع خمور محلية وإعدام 5 آلاف لتر خلال مداهمة أمنية بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت قوات الأمن في طبرق من القبض على صاحب مصنع لإعداد الخمور المحلية، وإعدام أكثر من 5 آلاف لتر منها كانت معدة للتداول، وذلك خلال مداهمة موقع المصنع بضواحي المدينة.

وقالت مديرية أمن طبرق، اليوم الجمعة، إن أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي وبمساندة أعضاء قوة فرض القانون التابعين للمديرية تمكنوا من مداهمة أحد أوكار الفساد وتصنيع الخمور بمنطقة الخوير وضبط المُعدات والأدوات المستخدمة في تصنيع الخمور.

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وأكدت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المداهمة جرت يوم الأربعاء، وجرى خلالها إعدام أكثر من 5 آلاف لتر من الخمور محلية الصُنع وضبط مالك المصنع المدعو «م.ذ.ح» ليبي الجنسية البالغ من العمر 41 عامًا، والقاطن بحي البركة.

وأكدت مديرية أمن طبرق اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة للاختصاص.

المضبوطات التي عثر عليها بمصنع الخمور المحلية بمنطقة الخور في طبرق، الأربعاء 4 أكتوبر 2023. (مديرية أمنن طبرق)

المضبوطات التي عثر عليها بمصنع الخمور المحلية بمنطقة الخور في طبرق، الأربعاء 4 أكتوبر 2023. (مديرية أمنن طبرق)

المضبوطات التي عثر عليها بمصنع الخمور المحلية بمنطقة الخور في طبرق، الأربعاء 4 أكتوبر 2023. (مديرية أمنن طبرق)

المضبوطات التي عثر عليها بمصنع الخمور المحلية بمنطقة الخور في طبرق، الأربعاء 4 أكتوبر 2023. (مديرية أمنن طبرق)

المضبوطات التي عثر عليها بمصنع الخمور المحلية بمنطقة الخور في طبرق، الأربعاء 4 أكتوبر 2023. (مديرية أمنن طبرق)

المضبوطات التي عثر عليها بمصنع الخمور المحلية بمنطقة الخور في طبرق، الأربعاء 4 أكتوبر 2023. (مديرية أمنن طبرق)