  • Alwasat News
Atwasat

مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: لا علاقة للنيابة العامة بتوقيف واحتجاز البعجة وزميليه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 09:12 مساء
مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: لا علاقة للنيابة العامة بتوقيف واحتجاز البعجة وزميليه
الأستاذ الجامعي، عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقًا، فتحي البعجة (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكد مصدر قضائي أنه لا علاقة للنيابة العامة بواقعة توقيف واحتجاز الأستاذ الجامعي فتحي البعجة، وزميليه الناشطين السياسيين طارق البشاري، وسراج دغمان، ولا بأي تحقيق يجري معه.

وقال المصدر في اتصال بـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بالخصوص، إن النيابة العامة لا يوجد لديها أي ملف قضائي يتعلق بالبعجة.

استمرار احتجاز البعجة وزميليه
ولا يزال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي سفير ليبيا السابق لدى كندا فتحي البعجة وزميلاه طارق البشاري، وسراج دغمان محتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي منذ توقيفهما، الأحد الماضي.

- رئيس مركز ليبيا للدراسات يخاطب حفتر لتفنيد اتهام البعجة والبشري ودغمان
- العلاقي يعلن تشكيل هيئة للدفاع عن البعجة والبشاري ودغمان
- في رابع أيام احتجازه.. سياسيون وحقوقيون يدينون اعتقال فتحي البعجة

ولقيت واقعة احتجاز الثلاثة إدانة واسعة وتضامنًا من سياسيين وحقوقيين، كما أعلن الحقوقي النقيب الأسبق للمحامين محمد العلاقي، اليوم الخميس، عن تشكيل هيئة للدفاع عن المحتجزين يترأسها المحامي عبدالحفيظ غوقة.

أسباب توقيف البعجة وزميليه
وجاء توقيف الثلاثة من قبل جهاز الأمن الداخلي، على خلفية نقاش جرى خلال ندوة حول كارثة انهيار سدي درنة، نظمها مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، الذي كشف رئيسه أسامة محمد عثمان الصيد أن سبب التوقيف كان «تقرير قدمته الموظفة المستقيلة من المركز هناء شلوف، تشير فيه إلى أن الثلاثة عقدوا اجتماعًا يخططون فيه لقلب النظام وإسقاط الجيش الوطني».

ونفى الصيد في خطاب وجهه إلى قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، صحة هذا الادعاء، مؤكدًا «أنه غير واقعي، لأنه لا المركز ولا حزب ليبيا للجميع يملكان القدرة ولا الإمكانية للقيام بذلك»، وأن فحوى الاجتماع والنقاش الذي دار في المركز مع حزب ليبيا للجميع، «يتسق مع موقف حفتر الذي عبر عنه أمام قبائل وأعيان الجبل الأخضر» في مدينة درنة يوم الثلاثاء الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر

كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر
إنريكي يفشل في إنقاذ باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

إنريكي يفشل في إنقاذ باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
كاريكاتير خيري - اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على نظام الهجرة

كاريكاتير خيري - اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على نظام الهجرة
درس بالصف السادس الابتدائي عن مسيرة فنانة مصرية يثير جدلًا بمصر

درس بالصف السادس الابتدائي عن مسيرة فنانة مصرية يثير جدلًا بمصر
يون فوسه النرويجي الحائز نوبل للآداب 2023

يون فوسه النرويجي الحائز نوبل للآداب 2023
«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»

«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»
إيلون ماسك يخفي عناوين المقالات الصحفية المنشورة عبر «إكس»

إيلون ماسك يخفي عناوين المقالات الصحفية المنشورة عبر «إكس»
قبعة نابليون بونابارت للبيع بمزاد في باريس

قبعة نابليون بونابارت للبيع بمزاد في باريس
مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير

مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير
بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا

بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا
مايكل جوردان يدخل نادي أغنى 400 شخص في أميركا

مايكل جوردان يدخل نادي أغنى 400 شخص في أميركا
«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023

«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟

من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة
أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»

تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس

كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس
آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند

آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحويج يدعو وزير التجارة والاستثمار اليوناني إلى زيارة ليبيا
الحويج يدعو وزير التجارة والاستثمار اليوناني إلى زيارة ليبيا
داخل العدد 411: الانتخابات تطيح بتوافق «النواب والدولة».. وإدانة اعتقال البعجة
داخل العدد 411: الانتخابات تطيح بتوافق «النواب والدولة».. وإدانة ...
وفد ليبي يشارك في مهرجان «إنديجو» للحوكمة الرقمية الشاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وفد ليبي يشارك في مهرجان «إنديجو» للحوكمة الرقمية الشاملة بمنطقة ...
شاهد في «هنا ليبيا»: مناشدة من جنوب الجبل الأخضر لتوفير الخدمات والأدوية
شاهد في «هنا ليبيا»: مناشدة من جنوب الجبل الأخضر لتوفير الخدمات ...
مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: لا علاقة للنيابة العامة بتوقيف واحتجاز البعجة وزميليه
مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: لا علاقة للنيابة العامة بتوقيف ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟...
المزيد
نورلاند يحث الأطراف الليبية على الانخراط في مناقشات مع باتيلي بشأن الانتخابات
نورلاند يحث الأطراف الليبية على الانخراط في مناقشات مع ......
شاهد في «تغطية خاصة»: لماذا يعيد مجلس النواب نفس الأخطاء مجددًا؟
شاهد في «تغطية خاصة»: لماذا يعيد مجلس النواب نفس الأخطاء ......
ديوان المحاسبة يتطلع لتوقيع اتفاقية تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
ديوان المحاسبة يتطلع لتوقيع اتفاقية تعاون مع الوكالة ......
مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: لا علاقة للنيابة العامة بتوقيف واحتجاز البعجة وزميليه
مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: لا علاقة للنيابة العامة بتوقيف ......
شاهد في «هنا ليبيا»: مناشدة من جنوب الجبل الأخضر لتوفير الخدمات والأدوية
شاهد في «هنا ليبيا»: مناشدة من جنوب الجبل الأخضر لتوفير ......
المزيد