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شاهد في «هنا ليبيا»: مناشدة من جنوب الجبل الأخضر لتوفير الخدمات والأدوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 09:07 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: مناشدة من جنوب الجبل الأخضر لتوفير الخدمات والأدوية
مداخلة رئيس غرفة طوارئ جنوب الجبل الأخضر أحمد البرعصي مع قناة «الوسط» (Wtv)، الخميس 5 أكتوبر 2023
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أطلق رئيس غرفة طوارئ جنوب الجبل الأخضر أحمد البرعصي مناشدة عبر قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، لتوفير الخدمات الأساسية والأدوية لمناطق جنوب الجبل، التي تعاني من نقص حاد في الاحتياجات الضرورية كافة، لاسيما مع نزوح العديد من المواطنين من درنة إلى تلك المناطق.

وتحدث البرعصي، في مداخلة مع برنامج «هنا ليبيا»، عن وجود 41 جثة لا تزال مفقودة، مطالبًا بتوفير معدات لمسح المنطقة أمام فرق الإنقاذ، مشيرًا أيضًا إلى تقصير شركة «ليبيانا» في جنوب الجبل الأخضر، رغم إطلاق مناشدات منذ أسبوع، ووجود التيار الكهربائي.

البرعصي يناشد وزارة الصحة بتوفير الأدوية
وعن الاحتياجات الصحية، ناشد وزارة الصحة بتوفير الأدوية للمرضى؛ حيث كرر التواصل مع إدارة أمراض الدم منذ يوم 14 سبتمبر، والتي أبلغته بعدم توافر جرعات مرضى الأورام، لافتًا إلى أن الأدوية كافة يجرى توجيهها إلى درنة، بينما الجبل الأخضر بالكامل لم يتلق أي شيء، ومناطق يجرى التعامل معها بطريقة بطيئة، قائلاً «نطالب بمولد كهربائي لمستشفى منذ 25 يومًا!».

وتابع: «المساعدات الخارجية أغلبها إلى درنة، في حين أن ثلاثة أرباع سكان درنة انتقلوا إلى المناطق المحيطة بها والجبل الأخضر، الأدوية والاحتياجات الرئيسية موجودة في درنة لكن الناس طلعت، في حين أن مستشفى البيضاء يغطي 250 كيلومترًا، ولديه ما يكفي لسبعة أيام فقط».

البرعصي: الجبل الأخضر على فاعلي الخير
وقال البرعصي إن «الإغاثات لا يتم توزيعها على كامل المناطق، في حين يعتمد الجبل الأخضر على فاعلي الخير، ولم يصل شيء من الدولة، ونقوم بتوفير السكن والاحتياجات الأساسية للنازحين من قبل فاعلي الخير فقط، ولا نعرف كيف نتعامل في ظل غياب الدولة».

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