حالة الطقس في ليبيا (الخميس 5 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بقاء الأجواء معتدلة مع تكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يتخللها أحيانًا سقوط أمطار متفرقة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية الممتدة من مصراتة حتى سرت.

- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر.

- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية.

الجفرة- سبها - غات - غدامس - الحمادة:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على غات وماجاورها مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا رعدية.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية.