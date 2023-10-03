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مصلحة الموانئ تفوز بالجائزة الذهبية للتميز الأفريقي العربي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 09:47 صباحا
مصلحة الموانئ تفوز بالجائزة الذهبية للتميز الأفريقي العربي
رئيس مصلحة الموانئ خلال حصوله على جائزة التميز الأفريقي العربي في القاهرة، 2 سبتمبر 2023. (صفحة المصلحة على فيسبوك)
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فازت مصلحة الموانئ والنقل البحري بالجائزة الذهبية للتميز الأفريقي العربي لفئة المؤسسات الكبرى للعام 2023.

وتسلم رئيس المصلحة عمر الجواشي رفقة مدير مكتب ضمان الجودة عصام القروي الجائزة خلال حفل تكريم في العاصمة المصرية القاهرة أمس الإثنين، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

تطبيق نظام الجودة
وحصلت المصلحة على الجائزة نظير جهودها للوصول إلى نتائج في تطبيق نظام الجودة «ISO»، وقدم الجائزة مؤسسها صموئيل بشاي.

وألقى الجواشي كلمة شكر، أثنى خلالها على جميع موظفي المصلحة الذين أسهموا في الفوز بالجائزة، واعدا بالاستمرار في تطوير المصلحة.

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