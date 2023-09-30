العقوري يبحث مع السفير الألماني تداعيات «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، بمقر إقامته في مدينة بنغازي اليوم السبت، مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، تداعيات العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الجاري مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان، إن اللقاء تطرق إلى ما تعرضت له مدينة درنة وباقي مدن الجبل الأخضر من أضرار كبيرة؛ حيث أكد العقوري أن هذه المحنة الأليمة أظهرت وحدة الشعب الليبي.

وحسب العقوري، فقد كانت «الكارثة أكبر من قدرات الدولة الليبية، لذلك فمن المهم الاستفادة من الخبرات الدولية من أجل إعادة أعمار المناطق المدمرة بأفضل المعايير».

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العقوري يؤكد أهمية الاستعانة بالخبرات الألمانية في التخطيط العمراني

وفي ذات الإطار شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية على أهمية الاستعانة بالخبرات الألمانية في مجال التخطيط العمراني ومعالجة المشاكل البيئية، وأوضح أن الأولوية تتمثل في إيجاد سكن لآلاف النازحين، وتوحيد جميع الجهود وتجاوز الخلافات والانقسام للخروج من هذه الأزمة.

وقال بليحق إن السفير الألماني عبر عن مواساته وأسفه لما جرى، وأبدى إعجابه بتضامن الشعب الليبي في وجه المحنة، وحرص سكان المناطق المتضررة على إعادة الحياة لمناطقهم. وخلص اللقاء إلى اتفاق الجانبين على مواصلة التنسيق وأهمية تعاون الجهات المحلية والدولية لمساعدة المناطق المتضررة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن «دانيال» 4154 حالة بعد انتشال ست جثث، الخميس، وفق إحصائية صادرة عن الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري.