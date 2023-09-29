شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. حصر أعداد الضحايا تعتيم أم صعوبات؟

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة الوسط (Wtv)، الجمعة، تغطيتها الخاصة للأوضاع في مدينة درنة؛ حيث تتواصل عمليات البحث وانتشال جثامين المفقودين جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المدينة، فيما تبرز تساؤلات بشأن أعداد الضحايا.

وفيما تواصل فرق محلية ودولية عمليات البحث وانتشال الجثامين في مدينة درنة أكثر المناطق المتضررة والمنكوبة جراء الفيضانات المدمرة، أعلن الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري وصول عدد وفيات السيول والفيضانات في مدينة درنة إلى 4154 حالة حتى مساء الخميس.

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كما أعلن الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم وعضو غرفة الطوارئ بالمنطقة الشرقية محمد كبلان، الخميس، انتشال 36 جثة، وتقديم الرعاية الصحية لـ343 مواطنًا، وساعدت فرق الإنقاذ التابعة للمركز على انتشال 600 جثة خلال عملها الأسبوع الماضي، وفق تصريح نشرته منصة «حكومتنا» مساء الجمعة.