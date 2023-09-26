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الكوني يشيد بتعاطي الهيئة الليبية للإغاثة ومنظمات المجتمع المدني مع كارثة درنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, 04:28 مساء
الكوني يشيد بتعاطي الهيئة الليبية للإغاثة ومنظمات المجتمع المدني مع كارثة درنة
لقاء الكوني مع ممثلين عن الهيئة الليبية للإغاثة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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أشاد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بتعاطي الهيئة الليبية للإغاثة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مع الكارثة الإنسانية التي تشهدها مدينة درنة، والمناطق المنكوبة جراء الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا 10 و11 سبتمبر الجاري، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

جاءت إشادة الكوني خلال لقائه، اليوم الثلاثاء في مقر المجلس الرئاسي بطرابلس، ممثلين عن الهيئة الليبية للإغاثة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور منسق شؤون المهجرين وحقوق الإنسان بمجلس الوزراء.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن ممثلي الهيئة الليبية للإغاثة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعرضوا أمام الكوني التقارير الميدانية للمناطق المنكوبة التي توضح حجم الأضرار التي لحقت بها جراء الفيضانات المدمرة، التي أودت بآلاف الضحايا، وخلفت موجة نزوح كبيرة.

الكوني يثمن جهود المجتمع المدني في التعامل مع أزمة الفيضانات
وأضاف المكتب الإعلامي أن الكوني ثمن خلال اللقاء جهود الهيئة واللجنة في التعامل مع كارثة فيضانات درنة والمناطق المجاورة لها بكل مهنية، وأشاد بجهودهما ومنظمات المجتمع المدني «التي تعاطت مع الكارثة بكل مهنية منذ اليوم الأول، وسخرت إمكاناتها لعمليات الإنقاذ، وقدمت المساعدات للمتضررين».

وارتفع عدد ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة إلى 4029 حالة وفاة، وذلك بعد انتشال 697 جثمانا في المدينة خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر الجاري، وفق حسب إحصائية نشرها، الثلاثاء، الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري.

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