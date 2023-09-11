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الكوني: «دانيال» عصف بكل الوطن.. ونتكاتف للإسراع بالنجدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 08:13 مساء
الكوني: «دانيال» عصف بكل الوطن.. ونتكاتف للإسراع بالنجدة
عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني. (أرشيفية: المجلس الرئاسي)
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قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الإثنين، إن «الإعصار المتوسطي» (دانيال)، عصف بكل الوطن، وهو يضرب مدن شرق ليبيا، و«شقَّ قلوبنا وجعًا وفزعًا على أهلنا بكل رقعة طالتها المحنة».

وأشار الكوني، في تغريدة عبر حسابه على موقع «إكس»، إلى أن «الأمر جلل والأضرار فادحة، وقد باتت البيضاء مدينة منكوبة». وتابع: «وإذ نعلن الحداد، وتكاتف جهود الإسراع بالنجدة، نعزي أهل الضحايا، وأنفسنا عن فلذات كبد انتزعتها الكارثة».

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وعلى وقع الكارثة التي حلت بمدن شرق ليبيا، وحدت العاصفة الليبيين، مواطنين وحكومة وأجهزة تنفيذية، في شرق وغرب البلاد؛ حيث أعلنت حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الحداد وتنكيس الأعلام على ضحايا العاصفة، وتسابق الجميع في إعلان إجراءات إغاثة المتضررين.

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