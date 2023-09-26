622 طن مساعدات إماراتية إلى ليبيا منذ بدء كارثة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مساعد وزير الخارجية الإماراتي سلطان الشامسي، اليوم الإثنين، أن بلاده قدمت 622 طنًا من المساعدات الإغاثية إلى ليبيا، منذ تدشين الجسر الجوي الإماراتي في 12 سبتمبر الجاري، للتخفيف من آثار وتداعيات إعصار «دانيال».

وأضاف الشامسي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن 28 طائرة نقلت المساعدات الإنسانية والإغاثية التي استفادت منها 6386 أسرة في ليبيا.

وأوضح أن المساعدات شملت مواد غذائية ومواد إيواء وطرودًا صحية، إلى جانب مستلزمات إسعافات أولية، جرى توزيعها في المناطق الأكثر تأثرًا من تداعيات الكارثة، علاوة على فرق بحث وإنقاذ مزودة بآليات ومعدات حديثة تدعم القيام بالمهام الصعبة.

- 5 طائرات إماراتية تصل بنغازي على متنها فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية

- «وام»: فريق الإنقاذ الإماراتي بدأ مهمته الإنسانية شرق ليبيا

مسؤول إماراتي: الجسر الجوي إلى ليبيا متواصل

وأكد الشامسي أن الجسر الجوي الإماراتي إلى ليبيا متواصل، حيث يقوم فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حاليًا في المناطق المنكوبة بتقييم الأوضاع الميدانية، ودراسة الاحتياجات الفعلية الراهنة، لتوفير المزيد منها عبر رحلات الجسر الجوي.

وأرسلت الإمارات فرق بحث وإنقاذ إلى المناطق المنكوبة والتي جرى تجهيزها بالمروحيات والطرادات والعربات المخصصة لمهام الإنقاذ والمولدات والأجهزة المتعددة الأخرى، فيما وصل يوم الخميس الماضي فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الإماراتي «DVI» إلى ليبيا.

جانب من المساعدات الإغاثية المقدمة من الإمارات إلى المناطق المنكوبة بشرق ليبيا (وكالة الأنباء الإماراتية)

جانب من المساعدات الإغاثية المقدمة من الإمارات إلى المناطق المنكوبة بشرق ليبيا (وكالة الأنباء الإماراتية)