5 طائرات إماراتية تصل بنغازي على متنها فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام) وصول خمس طائرات إغاثية إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي اليوم الخميس.

وتحمل الطائرات ثلاثة فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وطبية عاجلة، حسب تدوينة للوكالة على حسابها بموقع «تويتر».

وأمس الأربعاء، أعلنت الوكالة وصول أول فريق إنقاذ إماراتي إلى بنغازي، الذي بدأ مهمته الإنسانية في مدينة درنة.

مساعدات إماراتية لمواجهة تداعيات «دانيال»

والإثنين الماضي، وجَّه رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، لمواجهة تداعيات العاصفة «دانيال» التي خلّفت أضرارا ودمارا بالغين في المنطقة الشرقية.

وعبر الرئيس الإماراتي عن «خالص تعازيه لدولة ليبيا، قيادةً وحكومةً وشعباً، في ضحايا الفيضانات»، داعيا الله «أن يرحم الضحايا، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».

فرق الإغاثة الإماراتية ومعداتهم لدى وصولهم مطار بنينا، 14 سبتمبر 2023. (وام)

فرق الإغاثة الإماراتية ومعداتهم لدى وصولهم مطار بنينا، 14 سبتمبر 2023. (وام)