«وام»: فريق الإنقاذ الإماراتي بدأ مهمته الإنسانية شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام» اليوم الأربعاء، أن فريق الإنقاذ الذي وصل من أبوظبي مدينة بنغازي بدأ مهمته الإنسانية في شرق ليبيا؛ حيث يشارك مع فرق دولية أخرى العمل الإنساني الجاري في مدينة درنة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، لمواجهة تداعيات الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر.

ووصل، أمس الثلاثاء، مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي طائرتا شحن إماراتيان تحملان مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ ضمن جسر جوي تسيِّره دولة الإمارات عبر الهلال الأحمر الإماراتي للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق شرق ليبيا وأودت بحياة الآلاف وإصابة وفقدان وتضرر آخرين.

150 طنًا من المساعدات إلى شرق ليبيا

وقالت «وام» إن الطائرتين حملتا «على متنهما 150 طنًا من المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء والإغاثية العاجلة. وقد وصل معهما فريق دولة الإمارات العربية المتحدة للبحث والإنقاذ، للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات، وباشر الفريق - والذي يضم 34 فردًا مزودين بالآليات والمعدات اللازمة- مهامه فور وصوله».

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ويصنف فريق الإمارات للبحث والإنقاذ من فئة «الثقيل» وهي بمثابة رخصة دولية معتمدة من الأمم المتحدة تتيح للفريق القيام بعمليات البحث والإنقاذ إقليميًا ودوليًا وفق المتطلبات والمعايير والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، بحسب «وام».

الهلال الأحمر الإماراتي يطلق برنامجًا إغاثيًا

وأضافت وكالة الأنباء الإماراتية أن «هيئة الهلال الأحمر شرعت في تنفيذ برنامج إغاثي على وجه السرعة تقدم من خلاله كميات كبيرة من مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية والصحية والاحتياجات الضرورية الأخرى، يستفيد منها المتضررون في المناطق الأكثر تأثرًا بتداعيات الكارثة».

وأكد الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حمود عبدالله الجنيبي، أن الهيئة عملت على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وأكملت ترتيباتها لتقديم مساعدات إنسانية متنوعة للمتأثرين في شرق ليبيا، مشيرًا إلى تحريك طائرة إغاثة على وجه السرعة غادرت الإمارات إلى ليبيا، تحمل على متنها كميات كبيرة من المواد الغذائية والإيوائية والاحتياجات الضرورية الأخرى.

الفريق الإماراتي لدى وصوله إلى مطار بنينا في بنغازي، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (وام)

الفريق الإماراتي لدى وصوله إلى مطار بنينا في بنغازي، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (وام)