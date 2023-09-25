وصول شحنة أجهزة طبية لمستشفى «بن سينا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تسلمت إدارة مستشفى بن سينا التعليمي بسرت، اليوم الإثنين، شحنة أجهزة طبية حديثة ومستلزمات طبية مقدمة من «القيادة العامة» للقوات المسلحة.

وتحتوى الشحنة على معدات طبية وأسرّه طبية وتجهيزات طبية خاصة بقسمي العناية الفائقة والعمليات الكبرى. وجرى تسلمها من قبل مساعد المدير العام للمستشفى الدكتور جادالله درياق، ومدير مكتب العلاقات والخدمات عبدالخالق أحنيش، ومدير المخازن والإمداد الطبي.

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تأتي الشحنة في إطار تطوير المنظومة الصحية داخل مستشفى بن سينا الطبي، ودعمه بأحدث الأجهزة ذات التكنولوجيا العالية، بحسب خطط إدارة المستشفى والتي تهدف إلى توطين العلاج بالداخل، وتقريب الخدمة الطبية للمواطن داخل المدينة وضواحيها.