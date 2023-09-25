«الرقابة على الأغذية» تعلن عدم صلاحية مياه 7 آبار في درنة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عدم صلاحية مياه 7 آبار جوفية في مدينة درنة بعد إجراء تحاليل فورية لعينات منعا عبر جهاز «إي إن- شور تاتش»، محذرا من استهلاكها في الشرب.

ودعا المركز إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة حيال الآبار من قبل الجهات المعنية، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأحال المركز عينات إلى معامله لإجراء تحليل ميكروبي ومختبري، منبها إلى أن معظم البيئة المحيطة بالآبار «غير صحية».

تحليل آبار المياه في درنة والبيضاء

وفي 20 سبتمبر الجاري، باشر فريق فني بالإدارة العامة للإصحاح البيئي أخذ عينات من الآبار في درنة لإجراء مجموعة من التحاليل والاختبارات عليها، وذلك لتصنيف الآبار «ملوثة أو غير ملوثة»، ووضع التدابير الصحية بشأنها.

- بدء تحليل مياه الآبار في درنة

- إجراء اختبارات كيميائية لتحديد جودة المياه بمدينة البيضاء

كما أجرى فريق قسم الكلور ومراقبة جودة المياه بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي اختبارات كيميائية لتحديد جودة المياه بمدينة البيضاء وخلوها من التلوث، وذلك رفقة مكتب الإصحاح البيئي.