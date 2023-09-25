مفوضية اللاجئين تقدم أدوية تكفي لعلاج 10 آلاف مريض في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسليم مستشفى درنة الميداني أدوية ضرورية تكفي لعلاج أكثر من عشرة آلاف مريض.

وقدمت المفوضية خيمتين طبيتين ومولدي كهرباء إلى غرفة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة ومستشفى عين مارة لتعزيز استجابتهما الطارئة، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

نداء لإغاثة المتضررين

وفي 15 سبتمبر الجاري، أطلقت المفوضية نداءً لإغاثة المتضررين جراء الفيضانات التي تعرضت لها مناطق شرق ليبيا جراء العاصفة «دانيال».

- مفوضية اللاجئين تطلق نداء عاجلا لإغاثة المتضررين في ليبيا

- فريق أممي مشترك يحدد 4 أولويات في المناطق المنكوبة.. و«الصحة العالمية» تنفي رصد أي وباء

وحثّت المفوضية على التبرع لإغاثة آلاف الأشخاص والأسر، مشيرة إلى أن الكارثة الطبيعية «تهدّد حياة عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين داخليا في ليبيا، وأضافت أنها قدمت المساعدة الطارئة للمتضررين من الفيضانات المدمرة من خلال العمل عن كثب مع الشركاء المحليين والدوليين، حيث أرسلت إمدادات الطوارئ مثل فرش النوم والقماش المشمع والبطانيات والمصابيح الشمسية.