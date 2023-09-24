المستشفى الميداني الفرنسي بدرنة يعالج 567 حالة ويجري 14 عملية جراحية خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل المستشفى الميداني الفرنسي في درنة، منذ افتتاحه قبل أسبوع، 567 مصابًا ومريضًا، من بينهم 340 رجلًا و227 امرأة و91 طفلا و17 رضيعًا، بحسب السفير الفرنسي مصطفى مهراج.

وقال مهراج، في تغريدة عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقًا)، إن المستشفى أجرى 14 عملية جراحية، و9 حالات دخول إلى المستشفى، و105 أشعة، و36 تحليل دم و19 تصويرًا بالموجات فوق الصوتية (ultrasound).

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والإثنين الماضي، أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا استقبال المستشفى الميداني أولى الحالات المصابة جراء العاصفة «درنة»، مشيرة إلى تجهيز المستشفى بغرفتي عمليات وولادة و14 سريرًا للإيواء، ويستطيع رعاية نحو 100 مريض يوميًا.

استقبال الحالات المرضية في المستشفى الميداني الفرنسي بدرنة (حساب السفير الفرنسي مصطفى مهراج على منصة إكس)

استقبال الحالات المرضية في المستشفى الميداني الفرنسي بدرنة (حساب السفير الفرنسي مصطفى مهراج على منصة إكس)