استقبال أول المصابين في المستشفى الميداني الفرنسي بدرنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا اليوم الإثنين استقبال المستشفى الميداني في مدينة درنة أولى الحالات المصابة جراء العاصفة «درنة».

وأشارت السفارة إلى تجهيز المستشفى بغرفتي عمليات وولادة و14 سريرا للإيواء، ويستطيع رعاية نحو 100 مريض يوميا، حسب تغريدة على حسابها بموقع «إكس».

رسالة ماكرون إلى الليبيين

وأمس الأحد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدء تشغيل المستشفى، موجها رسالة أكد فيها وقوف «المنقذين ورجال الإطفاء الفرنسيين إلى جانب» الليبيين.

- مع تشغيل المستشفى الميداني الفرنسي بدرنة.. ماكرون يخاطب الليبيين باللغة العربية

وخاطب ماكرون الشعب الليبي باللغة العربية عبر حسابه بمنصة «إكس»،، معبرا عن تضامن فرنسا معهم في المحنة التي تعرضت لها مناطق شرق ليبيا من سيول وفيضانات مدمرة جراء العاصفة «دانيال» ما أودى بحياة الآلاف.

أحد الأطباء في البعثة الفرنسية، 17 سبتمبر 2023. (السفارة الفرنسية لدى ليبيا)

المستشفى الميداني الفرنسي، 17 سبتمبر 2023. (السفارة الفرنسية لدى ليبيا)

المستشفى الميداني الفرنسي، 17 سبتمبر 2023. (السفارة الفرنسية لدى ليبيا)