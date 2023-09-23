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فيديو.. قناة «الوسط» تنقل شكاوى متطوعين في درنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 01:14 مساء
فيديو.. قناة «الوسط» تنقل شكاوى متطوعين في درنة
متطوعون خلال عملية انتشال جثامين ضحايا العاصفة «دانيال» من خليج الخبطة شرق مدينة درنة، 23 سبتمبر 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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شكا متطوعون، في مقطع فيديو لقناة «الوسط» (Wtv)، من قصور الإمكانات المتاحة لعملية انتشال أشلاء جثامين ضحايا العاصفة «دانيال» من خليج الخبطة شرق المدينة.

وأشار أحد الغطاسين المتطوعين لقناة «الوسط» (Wtv) إلى استخراج الجثث على بُعد 700 متر في خليج درنة، ناقلا شكوى بعض المتطوعين الليبيين من منعهم من دخول درنة. وحسب منظمة العفو الدولية، فقد تأخر وصول المساعدات إلى بعض المناطق المتضررة، لكثرة نقاط التفتيش التي أقامتها قوات «القيادة العامة»، وصدور تعليمات بالمغادرة لفرق طبية قادمة من غرب ليبيا، وفريق إنقاذ دولي واحد على الأقل.

درنة.. مجهودات إنقاذ شخصية وتقصير حكومي
وقال متطوع آخر لقناة «الوسط» إن شبابا من غرب وجنوب وشرق البلاد قدموا إلى درنة، لمباشرة جهود الإنقاذ بمجهودات شخصية، وسط قصور الإمكانات، شاكيا مما وصفه بـ«تقصير حكومتي الدبيبة وحماد في توفير الإمكانات اللازمة للإنقاذ».

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وتشارك جهات دولية وحكومية محلية ومتطوعون في جهود انتشال جثامين ضحايا العاصفة «دانيال»، التي ارتفع عدد ضحاياها إلى 3802 حالة وفاة، وفق آخر إحصائية رسمية أعلنها الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح.

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