الباعور يبحث مع المبعوث الألماني مخرجات مؤتمر «برلين 2»

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان باك، إنه تفاوض مع القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الطاهر الباعور، بشأن مخرجات مؤتمر «برلين 2» الخاصة بليبيا في العام 2021.



وذكر باك عقب اللقاء الذي عقد في نيويورك أمس الجمعة أن «مؤتمر «برلين 2» قطع شوطا طويلا، لكنه ترك لنا بعض العمل، للقيام به»، وفق تغريدته عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا).

مخرجات مؤتمر «برلين 2»

ولم تلحق تطورات سياسية تذكر بالمشهد السياسي الليبي -المنقسم- منذ انعقاد مؤتمر «برلين 2»، في يونيو 2021 بدعوة من وزير الخارجية الألماني السابق هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

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وشدد المشاركون حينها على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 ديسمبر 2021. كما جدد المؤتمر، الذي استضافته العاصمة الألمانية بمشاركة دولية كبيرة، تأكيده ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من أنحاء ليبيا، مع استمرار الحوار الوطني الشامل، وهو ما لم يدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة.