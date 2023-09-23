  • Alwasat News
Atwasat

«المجلس الأطلسي»: تشكيل حكومة لإدارة حالة الطوارئ وإعداد ليبيا للانتخابات الحل الأفضل حاليًا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 01:15 صباحا
«المجلس الأطلسي»: تشكيل حكومة لإدارة حالة الطوارئ وإعداد ليبيا للانتخابات الحل الأفضل حاليًا
صورة من أعلى للمناطق المتضررة من السيول في المنطقة الشرقية، 15 سبتمبر 2023 (شعبة الإعلام الحربي)
alwasat radio

دعا مقال للباحث كريم ميزران نشرته مؤسسة «المجلس الأطلسي» إلى ضرورة تشكيل حكومة في ليبيا تركز فقط على إدارة حالة الطوارئ وإعداد البلاد للانتخابات؛ في ظل محاولة تجاوز أزمة كارثة الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية.

وأضاف ميزران، وهو مدير مبادرة شمال أفريقيا في «المجلس الأطلسي»، في المقال المنشور الجمعة، إن ليبيا تفتقر إلى حكومة تتمتع بالشرعية من خلال انتخابات حرة ونزيهة وسلطة فعالة.، «وإلى جانب الاستياء الواسع النطاق بين السكان، فإن هذا يوفر فرصة للمجتمع الدولي، ودول مثل مصر والجزائر وتركيا «للتصرف بشكل حاسم. فالتدخل هنا يمكن أن يحرم الجهات غير الشرعية الحالية من السلطة ويقترح حلًا يتضمن تمكين الأفراد ذوي المكانة الأخلاقية العالية والمؤسسات الدولية للإشراف على وضع السكان المنكوبين».

وأكد أنه من الضروري ألا يكون التدخل هذه المرة عبر الوسائل العسكرية، لكن في الوقت ذاته فإن الضغوط من جانب الجهات العسكرية على الأرض مهمة، بغية التوصل إلى حل يضمن تغيير الحكومة واتجاهًا جديدًا للسياسات.

4 مراحل للتعامل مع الكوارث في دول المتوسط: الفاسدون يفلتون من الحساب 
ولفت الكاتب ميزران إلى أن الكوارث الطبيعية في منطقة البحر المتوسط تمر في الغالب بأربع مراحل، ما في ذلك الزلازل المدمرة، والأمطار الغزيرة، والأعاصير، «وهي تتكرر بشكل متكرر بما يكفي لإنشاء نمط متكرر ناجم بلا شك عن تغير المناخ». وفي كل من هذه الكوارث، تستجيب حكومات دول البحر المتوسط بالطريقة ذاتها تقريبًا.

تتضمن المرحلة الأولى تقييم الحدث وتحديد مدى الضرر وإجراء الأنشطة اللازمة لإنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة للسكان المنكوبين.

أما المرحلة الثانية فتتضمن تحديد اللوم. وفي حالة مدينة درنة الساحلية، فإن السؤال: على من تقع مسؤولية منع مثل هذه العواقب الكارثية؟ من المسؤول عن الفيضانات التي أثرت على المدينة بشدة؟ لماذا لم تكن هناك بروتوكولات فيما يتعلق بموقع المبنى؟ ولماذا تم إهمال إصلاحات السدود، من بين عوامل أخرى؟

إحصائيًا وتاريخيًا، نادرًا ما أدت هذه المرحلة الثانية إلى مساءلة ذات معنى في البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط. نادرًا ما يتم تحميل المسؤولية، هذا إن حدث ذلك على الإطلاق، وكانت القاعدة هي عدم اعتبار أي شخص مذنبًا.

وتبدأ المرحلة الثالثة، مع التركيز على إعادة الإعمار وإعادة البناء. في هذه المرحلة، لم تعد النخبة الحاكمة تنظر إلى المرحلة الثانية على أنها خطر، مما يسمح لها بتحويل الأموال المخصصة لهذه المرحلة، مما يؤدي إلى الفساد وسوء الإدارة والمحسوبية.

وتهدف المرحلة الرابعة إلى دفع الحدث برمته إلى طي النسيان، ومنع الرأي العام من المطالبة بالعدالة الفعالة وجبر الضرر على الرغم من الفضائح التي سبقتها.

دور حفتر فيما وصلت إليه درنة
ويقول الكاتب إن هذا النمط تكرر في المنطقة في كل كارثة طبيعية تقريبًا خلال القرنين الماضيين على الأقل. ومن المرجح أن تحذو مأساة درنة حذوه.

وأضاف : «الجنرال خليفة حفتر زار درنة بالفعل في 15 سبتمبر، وأعلن عن خطط إعادة إعمار فورية، ومساعدة الجرحى، ودعم النازحين، وبالتالي قدم نفسه على أنه منقذ المدينة. ومع ذلك، فمن المعروف على نطاق واسع أنه في العام 2017، خلال حملة حفتر للقضاء على الإسلاميين في ليبيا - معتقدًا أن درنة هي معقل لهذه الجماعات - أخضع المدينة لحصار لمدة عام، وفي 2019، قام بقصف عنيف وتوغلات عسكرية».

- جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة
- الجارح: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 3802 حالة وفاة
- المنفي: ليبيا تحتاج إلى دعم دولي في الإنقاذ والتحقيق والإعمار (فيديو
- مراسلة «سي إن إن» ترصد أحوال الناجين وتتساءل: أرواح مكلومة في درنة.. كيف لها أن تشفى؟

وينوه الكاتب بأن هناك اختلافًا رئيسيًا في حالة درنة يميزها عن غيرها؛ «ففي القرن الماضي، حدثت الكوارث ولم يلعب المجتمع الدولي سوى دور ضئيل أو معدوم في تقديم المساعدة في هذه الحالات. وقد تختلف حالة درنة».

مسؤولية مجلس النواب وحكومة الدبيبة في دمار البنية التحتية بالمنطقة الشرقية 
وأشار إلى أن مأساة انهيار السد يرجع إلى إهمال صيانة السدود، والبنية التحتية للمدينة، والخدمات المدنية، مثل عدم تدريب وتجهيز رجال الإطفاء والعاملين الطبيين بشكل كاف، وغياب نظام إنذار، والعديد من القضايا الأخرى، وهو ما يجعل الوضع مختلفًا.

وتابع: «ففي حين يمكن إرجاع هذا الوضع إلى حكم الديكتاتور معمر القذافي، فإن درجة الإهمال وسوء الإدارة التي ساهمت في الأحداث الحالية يمكن أن تعزى في المقام الأول إلى حكم حفتر الاستبدادي و(نفاق) قيادة مجلس النواب الذي ادعى أنه يخدم الشعب لكنه لعب دورًا مدمرًا في إدارة مدن شرق ليبيا».

وواصل: «وفي حين لا يمكن إلقاء اللوم بشكل مباشر على الحكومة الرسمية في طرابلس، إلا أنها تتحمل مسؤولية كبيرة بسبب عدم رغبتها في حل الانقسامات مع المكون الشرقي أو تقديم نموذج للحكم الرشيد. إن هذا الافتقار إلى الحكم الشرعي يميز قضية درنة عن غيرها في المنطقة».

فرصة قد لا تتكرر
ولخص الكاتب كلامه بالقول: «من غير المرجح أن تظل نافذة الفرصة الضيقة هذه مفتوحة لفترة طويلة. إن اتخاذ هذا الإجراء الصادق والفعال والحاسم لصالح عامة الشعب الليبي سيعتبر خطوة إيجابية. لقد حان الوقت لكي تفهم الحكومات الأوروبية أن النهج العملي الذي يركز على التعامل مع أي قوة فردية استنادًا إلى صفاتها في الحكم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الكوارث ومن غير المرجح أن ينجح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - كارثة درنة تجمع الليبيين

كاريكاتير حليم - كارثة درنة تجمع الليبيين
خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها

خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها
ميسي: أنا الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بلقب كأس العالم

ميسي: أنا الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بلقب كأس العالم
صورة تعيد توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان

صورة تعيد توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان
وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار

وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار
«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا بالاكتفاء

«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا ...
درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين

درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين
اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب

اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب
أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين

أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين
جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة

جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة
رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا

رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا
بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل
وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا

وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا
في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي

في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي
«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم

«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم
نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي

نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي
شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة

شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة
رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ

رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجارح: فرص العثور على ناجين بعد 10 أيام من الكارثة ضئيلة.. والتجاذبات السياسية مضرة
الجارح: فرص العثور على ناجين بعد 10 أيام من الكارثة ضئيلة.. ...
الجارح: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 3802 حالة وفاة
الجارح: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 3802 حالة وفاة
حماد يصدر قرارًا بمنح صفة «مكفول من الدولة» للأطفال فاقدي الأهل
حماد يصدر قرارًا بمنح صفة «مكفول من الدولة» للأطفال فاقدي الأهل
المنفي: ليبيا تحتاج إلى دعم دولي في الإنقاذ والتحقيق والإعمار (فيديو)
المنفي: ليبيا تحتاج إلى دعم دولي في الإنقاذ والتحقيق والإعمار ...
عودة الاتصالات لمستخدمي «المدار» و«ليبيانا» في مناطق براس لانوف
عودة الاتصالات لمستخدمي «المدار» و«ليبيانا» في مناطق براس لانوف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
المزيد
«المجلس الأطلسي»: تشكيل حكومة لإدارة حالة الطوارئ وإعداد ليبيا للانتخابات الحل الأفضل حاليًا
«المجلس الأطلسي»: تشكيل حكومة لإدارة حالة الطوارئ وإعداد ......
فرق تابعة لـ«رئاسة أركان الجيش الليبي» تواصل أعمال البحث والإنقاذ في درنة
فرق تابعة لـ«رئاسة أركان الجيش الليبي» تواصل أعمال البحث ......
«من هو ابن القذافي؟».. وثائقي فرنسي يفتح ملف سيف
«من هو ابن القذافي؟».. وثائقي فرنسي يفتح ملف سيف...
عودة الاتصالات لمستخدمي «المدار» و«ليبيانا» في مناطق براس لانوف
عودة الاتصالات لمستخدمي «المدار» و«ليبيانا» في مناطق براس ......
المنفي: ليبيا تحتاج إلى دعم دولي في الإنقاذ والتحقيق والإعمار (فيديو)
المنفي: ليبيا تحتاج إلى دعم دولي في الإنقاذ والتحقيق ......
المزيد