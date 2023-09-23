«المجلس الأطلسي»: تشكيل حكومة لإدارة حالة الطوارئ وإعداد ليبيا للانتخابات الحل الأفضل حاليًا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مقال للباحث كريم ميزران نشرته مؤسسة «المجلس الأطلسي» إلى ضرورة تشكيل حكومة في ليبيا تركز فقط على إدارة حالة الطوارئ وإعداد البلاد للانتخابات؛ في ظل محاولة تجاوز أزمة كارثة الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية.

وأضاف ميزران، وهو مدير مبادرة شمال أفريقيا في «المجلس الأطلسي»، في المقال المنشور الجمعة، إن ليبيا تفتقر إلى حكومة تتمتع بالشرعية من خلال انتخابات حرة ونزيهة وسلطة فعالة.، «وإلى جانب الاستياء الواسع النطاق بين السكان، فإن هذا يوفر فرصة للمجتمع الدولي، ودول مثل مصر والجزائر وتركيا «للتصرف بشكل حاسم. فالتدخل هنا يمكن أن يحرم الجهات غير الشرعية الحالية من السلطة ويقترح حلًا يتضمن تمكين الأفراد ذوي المكانة الأخلاقية العالية والمؤسسات الدولية للإشراف على وضع السكان المنكوبين».

وأكد أنه من الضروري ألا يكون التدخل هذه المرة عبر الوسائل العسكرية، لكن في الوقت ذاته فإن الضغوط من جانب الجهات العسكرية على الأرض مهمة، بغية التوصل إلى حل يضمن تغيير الحكومة واتجاهًا جديدًا للسياسات.

4 مراحل للتعامل مع الكوارث في دول المتوسط: الفاسدون يفلتون من الحساب

ولفت الكاتب ميزران إلى أن الكوارث الطبيعية في منطقة البحر المتوسط تمر في الغالب بأربع مراحل، ما في ذلك الزلازل المدمرة، والأمطار الغزيرة، والأعاصير، «وهي تتكرر بشكل متكرر بما يكفي لإنشاء نمط متكرر ناجم بلا شك عن تغير المناخ». وفي كل من هذه الكوارث، تستجيب حكومات دول البحر المتوسط بالطريقة ذاتها تقريبًا.

تتضمن المرحلة الأولى تقييم الحدث وتحديد مدى الضرر وإجراء الأنشطة اللازمة لإنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة للسكان المنكوبين.

أما المرحلة الثانية فتتضمن تحديد اللوم. وفي حالة مدينة درنة الساحلية، فإن السؤال: على من تقع مسؤولية منع مثل هذه العواقب الكارثية؟ من المسؤول عن الفيضانات التي أثرت على المدينة بشدة؟ لماذا لم تكن هناك بروتوكولات فيما يتعلق بموقع المبنى؟ ولماذا تم إهمال إصلاحات السدود، من بين عوامل أخرى؟

إحصائيًا وتاريخيًا، نادرًا ما أدت هذه المرحلة الثانية إلى مساءلة ذات معنى في البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط. نادرًا ما يتم تحميل المسؤولية، هذا إن حدث ذلك على الإطلاق، وكانت القاعدة هي عدم اعتبار أي شخص مذنبًا.

وتبدأ المرحلة الثالثة، مع التركيز على إعادة الإعمار وإعادة البناء. في هذه المرحلة، لم تعد النخبة الحاكمة تنظر إلى المرحلة الثانية على أنها خطر، مما يسمح لها بتحويل الأموال المخصصة لهذه المرحلة، مما يؤدي إلى الفساد وسوء الإدارة والمحسوبية.

وتهدف المرحلة الرابعة إلى دفع الحدث برمته إلى طي النسيان، ومنع الرأي العام من المطالبة بالعدالة الفعالة وجبر الضرر على الرغم من الفضائح التي سبقتها.

دور حفتر فيما وصلت إليه درنة

ويقول الكاتب إن هذا النمط تكرر في المنطقة في كل كارثة طبيعية تقريبًا خلال القرنين الماضيين على الأقل. ومن المرجح أن تحذو مأساة درنة حذوه.

وأضاف : «الجنرال خليفة حفتر زار درنة بالفعل في 15 سبتمبر، وأعلن عن خطط إعادة إعمار فورية، ومساعدة الجرحى، ودعم النازحين، وبالتالي قدم نفسه على أنه منقذ المدينة. ومع ذلك، فمن المعروف على نطاق واسع أنه في العام 2017، خلال حملة حفتر للقضاء على الإسلاميين في ليبيا - معتقدًا أن درنة هي معقل لهذه الجماعات - أخضع المدينة لحصار لمدة عام، وفي 2019، قام بقصف عنيف وتوغلات عسكرية».

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وينوه الكاتب بأن هناك اختلافًا رئيسيًا في حالة درنة يميزها عن غيرها؛ «ففي القرن الماضي، حدثت الكوارث ولم يلعب المجتمع الدولي سوى دور ضئيل أو معدوم في تقديم المساعدة في هذه الحالات. وقد تختلف حالة درنة».

مسؤولية مجلس النواب وحكومة الدبيبة في دمار البنية التحتية بالمنطقة الشرقية

وأشار إلى أن مأساة انهيار السد يرجع إلى إهمال صيانة السدود، والبنية التحتية للمدينة، والخدمات المدنية، مثل عدم تدريب وتجهيز رجال الإطفاء والعاملين الطبيين بشكل كاف، وغياب نظام إنذار، والعديد من القضايا الأخرى، وهو ما يجعل الوضع مختلفًا.

وتابع: «ففي حين يمكن إرجاع هذا الوضع إلى حكم الديكتاتور معمر القذافي، فإن درجة الإهمال وسوء الإدارة التي ساهمت في الأحداث الحالية يمكن أن تعزى في المقام الأول إلى حكم حفتر الاستبدادي و(نفاق) قيادة مجلس النواب الذي ادعى أنه يخدم الشعب لكنه لعب دورًا مدمرًا في إدارة مدن شرق ليبيا».

وواصل: «وفي حين لا يمكن إلقاء اللوم بشكل مباشر على الحكومة الرسمية في طرابلس، إلا أنها تتحمل مسؤولية كبيرة بسبب عدم رغبتها في حل الانقسامات مع المكون الشرقي أو تقديم نموذج للحكم الرشيد. إن هذا الافتقار إلى الحكم الشرعي يميز قضية درنة عن غيرها في المنطقة».