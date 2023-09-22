المنفي: ليبيا تحتاج إلى دعم دولي في الإنقاذ والتحقيق والإعمار (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن كارثة الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا أكبر من قدرات البلاد «التي أرهقها التدخل الخارجي والانقسام السياسي».

وأضاف المنفي في كلمة أمام اجتماع مجموعة «77» + الصين، إن البلاد تحتاج إلى إعادة الإعمار عبر تنظيم مؤتمر دولي، وإلى دعم عالمي في كل المراحل من الإنقاذ والتحقيق والإعمار وغيرها.

نتائج الكارثة دانيال

وأشار إلى أن الكارثة «أخذت عشرات الآلاف بين الضحايا والجرحى والمفقودين، كما تسببت في خسائر مادية هائلة للبنية التحتية، وتركت آثارًا نفسية تستمر لسنوات تطلب دعمًا دوليًا متواصلًا ومنظمًا».

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ونوه رئيس المجلس الرئاسي إلى أن ليبيا «ضحية للتغير المناخي الذي لم تكن يومًا سببًا فيه».

واجتمعت مجموعة «77 + الصين» يومي الجمعة والسبت الماضيين في كوبا، فيما تضم المجموعة دولًا نامية وناشئة تمثّل 80% من سكان العالم، ورفعت في قمتها الأخيرة السعي نحو «نظام اقتصادي عالمي جديد»، في ظل التحذيرات من ازدياد حدة الاستقطاب.