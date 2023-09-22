نورلاند: أميركا ستدعم إعادة الإعمار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة لدى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند إن واشنطن «ستواصل استخدام نفوذها لدعم جهود الأمم المتحدة لإعادة بناء ليبيا عقب كارثة (العاصفة دانيال) وإعادة توحيد مؤسساتها»، داعيًا قادة ليبيا إلى بذل كل ما في وسعهم الآن لتوحيد البلاد بأكملها.

دوتابع: «تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الليبي في هذه الأوقات الصعبة وهو يدعو إلى الوحدة الوطنية لمساعدة المجتمعات المتضررة من الفيضانات على التعافي وإعادة الإعمار»، مكملًا: «سنواصل العمل مع الشركاء الليبيين والدوليين لضمان تقديم المساعدة الإنسانية لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها»، حسب ما جاء على صفحة السفارة الأميركية لدى ليبيا بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وأضاف نورلاند: «نحن نعي المعاناة التي يتكبدها الشعب الليبي وقلوبنا مع من فقدوا أحباءهم والمضطرين إلى إعادة بناء حياتهم في ظل أصعب الظروف».

لانغلي يعزي في ضحايا «دانيال»

ومن جانبه، قدم قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال مايكل لانغلي تعازيه للشعب الليبي والأسر المتضررة جراء السيول التي تسببت فيها العاصفة «دانيال».

وأثنى لانغلي على الليبيين حكومة وشعبًا لعملهم معًا من أجل توفير الإغاثة، وفق حديثه في مقطع فيديو نشرته صفحة السفارة.