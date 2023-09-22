مديرية أمن الواحات: إحباط تهريب 23 غالون وقود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الواحات - جالو ضبط 23 غالونا، سعة 60 لترا، معبئة بالوقود (بنزين) المعد للتهريب.

وعثرت دوريات قسم البحث الجنائي بالمديرية وقسم شرطة النجدة على السيارة المحملة بالوقود المهرب صباح اليوم الجمعة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- إحباط محاولة تهريب وقود بشاحنتين لنقل المياه في صبراتة (فيديو)

- حبس 9 متهمين في واقعة تهريب 100 ألف لتر ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة (فيديو)

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

إحباط تهريب وقود في منطقة الواحات، 22 سبتمبر 2023. (مديرية أمن الواحات - جالو)

إحباط تهريب وقود في منطقة الواحات، 22 سبتمبر 2023. (مديرية أمن الواحات - جالو)