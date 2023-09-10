إحباط محاولة تهريب وقود بشاحنتين لنقل المياه في صبراتة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، إحباط محاولة تهريب وقود داخل شاحنتين مخصصتين لنقل المياه في صبراتة.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن صبراتة المتمركزة على الطريق العام ضبطت شاحنتين على متنهما خزانان سعة 10 آلاف لتر مخصصين لنقل المياه وجرى استغلالهما لتهريب الوقود، حيث جرى تقسم الحزان لجزءين العلوي للماء والسفلي للوقود.

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وأضافت الوزارة أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيالهما، وحجزهما بمقر قسم البحث الجنائي إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

شاحنة جرى ضبطها خلال محاولة تهريب وقود في صبراتة، الأحد 10 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

شاحنة جرى ضبطها خلال محاولة تهريب وقود في صبراتة، الأحد 10 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)