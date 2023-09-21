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أهالي منطقة الوادي الحمر ينشدون المساعدة للتغلب على آثار الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 03:35 مساء
أهالي منطقة الوادي الحمر ينشدون المساعدة للتغلب على آثار الفيضانات
آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات بمنطقة الوادي الحمر. (فيديو من قناة الوسط)
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ينشد أهالي منطقة الوادي الحمر ببلدية الساحل في الجبل الأخضر، مساعدتهم على التغلب على آثار الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المنطقة قبل أسبوع وتسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، ونزوح مئات الأسر والعائلات بعد أن غمرت مياه السيول الغزيرة منازلهم.

واشتكى عدد من الأهالي القاطنين في المنطقة عبر قناة الوسط (Wtv)، اليوم الخميس، من تجاهل المسؤولين والسلطات لمأساتهم، وعدم تقديم يد العون لهم في إزالة الوحل من منازلهم والطرق المؤدية إليها، ومساعدتهم على تصريف المياه المتراكمة داخل وخارج المنازل.

وأظهرت جولة قناة الوسط (Wtv) في المنطقة، تضرر عدد كبير من المنازل وتدمير أخرى بفعل تدفق مياه السيول إلى المنطقة، فضلًا عن انهيار الطرق المؤدية إليها، وهو ما أعاق عمليات الوصول إلى المنطقة.

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وخلفت الفيضانات التي ضربت مناطق الجبل الأخضر خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ودمرت قلب مدينة درنة بالكامل، حيث لا تزال فرق محلية ودولية تواصل عمليات البحث والإنقاذ لليوم التاسع في إطار جهود الإغاثة ودعم المتضررين في المدينة.

وفي بلديتي البيضاء وشحات والمناطق التابعة لهما تضررت أغلب المباني بعد أن غمرتها مياه الفيضانات التي جرفت كذلك أغلب الطرق الرئيسية في المنطقة؛ حيث تواصل أيضًا الجهات المختصة بناء مسارات بديلة لضمان سرعة وصول المساعدات.

آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات بمنطقة الوادي الحمر. (فيديو من قناة الوسط)
آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات بمنطقة الوادي الحمر. (فيديو من قناة الوسط)
آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات بمنطقة الوادي الحمر. (فيديو من قناة الوسط)
آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات بمنطقة الوادي الحمر. (فيديو من قناة الوسط)
آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات بمنطقة الوادي الحمر. (فيديو من قناة الوسط)
آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات بمنطقة الوادي الحمر. (فيديو من قناة الوسط)
آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات بمنطقة الوادي الحمر. (فيديو من قناة الوسط)
آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات بمنطقة الوادي الحمر. (فيديو من قناة الوسط)
آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات بمنطقة الوادي الحمر. (فيديو من قناة الوسط)
آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات بمنطقة الوادي الحمر. (فيديو من قناة الوسط)
آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات بمنطقة الوادي الحمر. (فيديو من قناة الوسط)
آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات بمنطقة الوادي الحمر. (فيديو من قناة الوسط)
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