انتشال جثماني رجل وطفل من بحر رأس التين في أم الرزم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس فرقة الإنقاذ بهيئه السلامة الوطنية قسم أم الرزم رائد عمر عقيلة انتشال جثماني رجل بالغ وطفل من بحر رأس التين في بلدية أم الرزم.

وعثر على الجثمانين أول من أمس الأحد، حيث أطلقت القسم نداءً من أجل معاونته في إخراجهما، نظرا لعدم امتلاكه المعدات اللازمة، وفق عقيلة.

وأشار رئيس فرقة الإنقاذ إلى تعاون متطوعي نادي الغوص بنغازي معهم من أجل انتشال الجثمانين، مرجحا أنهما لضحايا العاصفة «دانيال» من مدينة درنة، وجرفتهم مياه البحر لمسافة نحو 45 كيلومترا.

انتشال 38 جثة في الفتائح

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، انتشال الفرق الفنية التابعة لجهاز المباحث الجنائية 38 جثة من أربعة مواقع على شاطئ البحر قرب منطقة الفتائح بمدينة درنة جرفتها الفيضانات خلال اجتياحها المدينة الأسبوع الماضي.

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وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المواقع الأربعة التي جرى اكتشافها على شاطئ البحر قرب منطقة الفتائح «اكتشف بها عدد كبير من الجثث بعد أن قذفها البحر»، لافتًة إلى أن موقعين منها يصعب الوصول إليهما برًا.