انتشال 38 جثة من شاطئ البحر قرب منطقة الفتائح في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الإثنين، إن الفرق الفنية التابعة لجهاز المباحث الجنائية انتشلت 38 جثة من أربعة مواقع على شاطئ البحر قرب منطقة الفتائح بمدينة درنة كانت الفيضانات قد جرفتهم خلال اجتياحها المدينة الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المواقع الأربعة التي جرى اكتشافها على شاطئ البحر قرب منطقة الفتائح «اكتشف بها عدد كبير من الجثث بعد أن قذفها البحر»، لافتًا إلى أن موقعين منها يصعب الوصول إليهما برًا.

وأضافت الوزارة أن الفريق الأول التابع لجهاز المباحث الجنائية «تمكن من انتشال 25 جثة ووضعها بالأكياس الخاصة بالجثامين، وتمكن الفريق الثاني من انتشال 13 جثة ووضعها بالأكياس الخاصة بالجثامين من الموقع الثاني».

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تنسيق لانتشال باقي الجثث

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه نظرًا «لصعوبة التضاريس جرى التنسيق مع غرفة العمليات بمدينة درنة والإدارة العامة لأمن السواحل لانتشال باقي الجثث لأنه لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق البحر».

وتواصل الفرق المحلية والدولية عمليات البحث والإنقاذ بالمناطق المنكوبة في مدينة درنة التي اجتاحتها فيضانات مدمرة ناجمة عن العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت مناطق شرق ليبيا، وتسببت في خسائر مادية فادحة في الأرواح والممتلكات.

الفرق الفنية التابعة لجهاز المباحث الجنائية أثناء انتشال الجثامين من شاطئ البحر قرب منطقة الفتايح بدرنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية)