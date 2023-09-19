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فرق الإنقاذ الروسية تعلن تمشيط 13 كيلومترًا في درنة المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 01:02 صباحا
فرق الإنقاذ الروسية تعلن تمشيط 13 كيلومترًا في درنة المنكوبة
عمليات البحث عن الجثث والمفقودين بين الركام في درنة (أرشيفية: إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العام)
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أعلنت السلطات الروسية تمشيط فرق إنقاذها، خلال 24 ساعة، أكثر من 3 كيلومترات من المناطق المنكوبة في درنة و10 كيلومترات على طول الساحل، انتشلت خلالها 5 جثث من تحت الأنقاض، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وتواصل فرق الإنقاذ الروسية تقديم المساعدة للسلطات الليبية بالمناطق المنكوبة في البحث عن ناجين وانتشال جثث ضحايا إعصار شرق ليبيا.

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فرق الإنقاذ الروسية تعمل في مناطق تتطلب معدات وخبرات خاصة
وأضاف الموقع الروسي أن فرق الطوارئ الروسية تعمل في المناطق التي تتطلب معدات وخبرات خاصة، بما فيها أقبية المباني المدمرة، وتقديم الدعم اللازم لفرق الإنقاذ الليبية وتدريبها. كما نشرت الفرق الروسية مستشفى متنقلاً ومعسكرًا ميدانيًا في مدينة درنة؛ لتقديم المساعدة الطبية للمتضررين وتنفيذ عمليات الإنقاذ الطارئة.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية إرسال ثالث طائرة محملة بالمساعدات ومستشفى متنقل إلى ليبيا.

وضربت العاصفة «دانيال»، ليلة الأحد 10 سبتمبر الجاري، مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر الساحلية وبنغازي، مخلفة حصيلة ثقيلة في الأرواح وآلاف المفقودين.

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