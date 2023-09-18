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عبدالجليل: إنشاء 6 مستشفيات ميدانية وتفعيل 10 مراكز صحية في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 09:24 مساء
عبدالجليل: إنشاء 6 مستشفيات ميدانية وتفعيل 10 مراكز صحية في درنة
وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب يتحدث خلال مؤتمر صحفي يومي لاستعراض الوضع العام في المنطقة الشرقية، الإثنين 18 سبتمبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
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أعلن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، إنشاء 6 مستشفيات ميدانية، وتفعيل 10 مراكز صحية في درنة، للتعامل مع آثار السيول والفيضانات التي ضربت المدينة الأسبوع الماضي.

وأشار عبدالجليل، خلال مؤتمر صحفي يومي لاستعراض الوضع العام في المنطقة الشرقية، إلى بدء حملة تطعيم واسعة للفئات كافة بمدينة درنة، لافتًا إلى التعاون مع مختلف الجهات الليبية والأجنبية لتقديم الدعم النفسي لأهالي المدينة.

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ولفت نائب رئيس الحكومة علي القطراني، خلال المؤتمر نفسه، إلى وصول المختبرات المختصة إلى درنة، وإنشاء 6 مستشفيات ميدانية للتعامل مع الحالات المصابة.

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