عبدالجليل: إنشاء 6 مستشفيات ميدانية وتفعيل 10 مراكز صحية في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، إنشاء 6 مستشفيات ميدانية، وتفعيل 10 مراكز صحية في درنة، للتعامل مع آثار السيول والفيضانات التي ضربت المدينة الأسبوع الماضي.

وأشار عبدالجليل، خلال مؤتمر صحفي يومي لاستعراض الوضع العام في المنطقة الشرقية، إلى بدء حملة تطعيم واسعة للفئات كافة بمدينة درنة، لافتًا إلى التعاون مع مختلف الجهات الليبية والأجنبية لتقديم الدعم النفسي لأهالي المدينة.

- عبدالجليل: ارتفاع ضحايا درنة إلى 3338 شخصًا

- انتشال 38 جثة من شاطئ البحر قرب منطقة الفتائح في درنة

- حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق

ولفت نائب رئيس الحكومة علي القطراني، خلال المؤتمر نفسه، إلى وصول المختبرات المختصة إلى درنة، وإنشاء 6 مستشفيات ميدانية للتعامل مع الحالات المصابة.