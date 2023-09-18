عبدالجليل: ارتفاع ضحايا درنة إلى 3338 شخصًا...

أعلن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في مدينة درنة إلى 3338 شخصًا حتى الآن، بعد انتشال 55 جثة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف عبدالجليل، خلال مؤتمر صحفي يومي لاستعراض الوضع العام في المنطقة الشرقية: «استطعنا إنشاء مستشفيات ميدانية خلال وقت قصير، بالإضافة إلى القائمة والقادمة من الخارج».
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عبدالجليل: الوضع الصحي داخل درنة بدأ بالتعافي.. ولا قلق من الوضع الوبائي
وقال إن الوضع الصحي داخل درنة بدأ بالتعافي؛ حيث جرى إنشاء عدة مستشفيات في المدينة أحدها بقدرة استيعابية 150 سريرًا، بالإضافة إلى تفعيل 10 مراكز صحية، وإنشاء 6 مستشفيات بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، متابعًا: «نطمئن الجميع بأننا لم نسجل ما يدعو للقلق فيما يخص الوضع الوبائي».
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