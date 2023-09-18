عبدالجليل: ارتفاع ضحايا درنة إلى 3338 شخصًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في مدينة درنة إلى 3338 شخصًا حتى الآن، بعد انتشال 55 جثة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف عبدالجليل، خلال مؤتمر صحفي يومي لاستعراض الوضع العام في المنطقة الشرقية: «استطعنا إنشاء مستشفيات ميدانية خلال وقت قصير، بالإضافة إلى القائمة والقادمة من الخارج».

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