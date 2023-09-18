حكومة حماد تطالب بجسر جوي بين الأبرق ومعيتيقة للتخفيف عن شرق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت وزارة الطيران المدني بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الإثنين، إدارة مطاري الأبرق ومعيتيقة بتسيير رحلات يومية، لرفع المعاناة وتخفيف المأساة في شرق البلاد، والمساعدة في شفاء المرضى ورد المفقودين إلى ذويهم.

ودعا وزير الطيران المدني هشام أبوشيكوات، في خطاب إلى شركات الطيران العامة والخاصة، إلى مد جسر جوي بين المطارين للمساعدة في نقل العائلات المنكوبة والأطقم الطبية العاملة على مدار الأربعة والعشرين ساعة، فضلًا عن تسهيل حركة أطقم البحث والإنقاذ وأفراد السلامة والأطقم المساندة كافة.

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وأشار أبوشيكوات إلى الأحداث الأخيرة الناجمة عن الفيضانات بسبب إعصار دانيال، وما أحدثه من أضرار بشرية ومادية بمناطق الجبل الأخضر، وهو ما يفرض واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا على الوزارة لرفع المعاناة وتخفيف المأساة عن العائلات المتضررة.

ولا يزال مطار الأبرق يستقبل رحلات داخلية وخارجية تنقل المساعدات والفرق الطبية والإغاثية لمواجهة آثار السيول المدمرة بمناطق شرق ليبيا.