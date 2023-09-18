تشغيل مركز غسيل الكلى في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، عن تشغيل مركز غسيل الكلى في مدينة درنة، مؤكدة أن مخزون المشغلات في المنطقة الشرقية يكفي لـ 3 أشهر على الأقل.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم وزارة الصحة محي الدين نويجي لمنصة «حكومتنا» التابعة للحكومة على «فيسبوك».

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وقال نويجي إن العدد النهائي للعناصر الطبية في المنطقة الشرقية 550 عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا، إضافةً إلى أكثر من 400 سيارة إسعاف مجهزة بمعدات إسعاف وأطقم طبية.

وأشار إلى تجهيز عدد 3 محطات تحلية مياه بسعة 250 متر مكعب في الساعة، سيجرى إرسالها إلى المدن المتضررة جراء الفيضانات.