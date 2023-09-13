رئيس نيكاراغوا يعزي المنفي في ضحايا العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، برقية عزاء من رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا، أعرب فيها عن حزنه الشديد للكارثة التي ضربت مدينة درنة والجبل الأخضر جراء العاصفة «دانيال» التي تسببت في وقوع خسائر بشرية فادحة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس نيكاراغوا عبر في برقيته للمنفي عن تعازيه لأهالي الضحايا والأسر المتضررة، مثنيًا على شجاعة الشعب الليبي التاريخية وتحمله للألم والحزن.

- الرئيس الفلسطيني يعزي المنفي في ضحايا «دانيال»

وأدت العاصفة «دانيال» إلى وقوع مئات الوفيات وفقدان الآلاف، خصوصًا في درنة. كما تسببت في أضرار بالغة بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية والخدمات مثل الكهرباء والاتصالات.