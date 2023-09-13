الرئيس الفلسطيني يعزي المنفي في ضحايا «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعازيه إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في ضحايا العاصفة «دانيال»، التي ضربت مدن درنة والجبل الأخضر خلال اليومين الماضيين.

وأكد عباس في اتصال مع المنفي، اليوم الأربعاء، عمق العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومؤازرته الشعب الليبي في هذه الفاجعة، التي خلّفت أضرارًا مادية وبشرية جسيمة.

بدوره، قدم المنفي شكره وتقديره للرئيس والشعب الفلسطيني، لوقوفهما مع الشعب الليبي في محنته.

- المنفي يوضح جهود «الرئاسي» لمواجهة آثار كارثة «دانيال»

- عطاف للمنفي: نتقاسم حكومة وشعبًا مع ليبيا آلامها وأحزانها

- السيسي يؤكد للمنفي تقديم مصر سبل الإغاثة الممكنة

وأدت العاصفة «دنيال» إلى وقوع مئات الوفيات وفقدات الآلاف، خصوصا في درنة. كما تسببت في أضرار بالغة بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية والخدمات مثل الكهرباء والاتصالات.