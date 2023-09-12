مؤسسة النفط ترسل باخرة محملة بمساعدات إلى درنة والجبل الأخضر (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انطلاق باخرتها «أوسو 25»، المحملة بمساعدات طبية وإغاثية، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة درنة وباقي مناطق الجبل الأخضر، التي ضربتها العاصفة «دانيال» مساء الأحد الماضي.

وأبحرت السفينة من ميناء الشعاب بالعاصمة طرابلس فور انتهاء عمليات تحميلها بالمواد الإغاثية والمساعدات، حسب ما جاء على صفحة المؤسسة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إعلان مناطق شرق ليبيا «منكوبة»

وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر مساء الأحد الماضي سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

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أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مناطق برقة شرق ليبيا «منكوبة»، مطالبًا «الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم الدعم للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا، والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية».

مساعدات على متن الباخرة «أوسو 25» المتجهة إلى درنة ومناطق بالجبل الأخضر، 12 سبتمبر 2023. (مؤسسة النفط)

مساعدات على متن الباخرة «أوسو 25» المتجهة إلى درنة ومناطق بالجبل الأخضر، 12 سبتمبر 2023. (مؤسسة النفط)

مساعدات على متن الباخرة «أوسو 25» المتجهة إلى درنة ومناطق بالجبل الأخضر، 12 سبتمبر 2023. (مؤسسة النفط)